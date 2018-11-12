الجامعة القاسمية تنظم فعاليات اليوم الوطنـيّ

الشارقة 24:

واصلت الجامعة القاسمية استعدادات للاحتفال باليوم الوطنـيّ الــــــ 47 لدولة الإمارات العربيّة الـمتّحدة، من خلال عدد من الفعاليات الهامة لتعلن عن طرحها لمسابقة ثقافية وطنية، في إطار الخطوات المتواصلة من قبل عمادة شؤون الطلبة لإحياء اليوم الوطنيّ، والعمل لتنمية المعارف لدى الطلبة الدارسين.

ومن المقرر أن تتناول المسابقة الثقافية أسئلة متنوعة تستهدف جميع طلبة الجامعة، وتدور أسئلتها حول تاريخ الإمارات العربيّة الـمتّحدة وتراثها.

وأكد الاستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أهمية برامج الجامعة التي ستتواكب مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، لتعزز معاني هذا اليوم في نفوس كافة الطلبة الدارسين من الذكور والإناث، والذين ينحدرون من أكثر من 60 دولة حول العالم.