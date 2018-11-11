جامعة الشارقة تستضيف محاضرة "النجاح الطلابي"

الشارقة 24:

استضافت جامعة الشارقة ريتشارد جاريت مدير "مرصد التعليم العالي بلا حدود"، والذي قدم محاضرة حول مفهوم النجاح الطلابي في التعليم العالي، بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، ومدراء الإدارات والمراكز، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

تضمنت المحاضرة شرحاً لأساسيات النجاح الطلابي في التعليم العالي، والتي تعد معياراً مهماً لقياس جودة التعليم، حيث يتم قياس نجاح الجامعات بعدد خريجيها بدلاً من التركيز على أهم العوامل التي تعزز دوافع وأهداف الطلبة، خلال مسيرتهم الأكاديمية، وتدعم تجاربهم للوصول إلى أفضل المخرجات كالالتحاق بالدراسات العليا والحصول على الوظيفة التي تدعم مهاراتهم براتب عمل طويل الأجل، والنتائج الاجتماعية كرضاهم عن وظائفهم وحياتهم لسنوات عديدة بعد تخرجهم من الجامعة.

كما تناولت المحاضرة محاور أخرى أهمها تكثيف اهتمام المؤسسات الأكاديمية والجامعات على التعلم عن طريق الإنترنت، ومواكبة سرعة نمو مؤسسات التعليم العالي الدولية حول العالم، مع مراعاة التطور الاقتصادي الحاصل في الدولة لتطوير الإمكانيات المقدمة للطلبة، بالإضافة إلى التركيز على زيادة إنتاجية الطلبة من خلال توفير ومشاركة بيانات منهجية عن الطلبة بعد التخرج، واتباع الاستراتيجيات التي من شأنها اكتشاف الفرص المتوافرة لديهم للنمو والابتكار.

إلى جانب ذلك، تم مناقشة الإشكالات التي يمكنها التأثير على الأداء الأكاديمي لدى الطلبة، وأفضل الطرق المبتكرة التي يمكن إتباعها لقياس نجاحهم باستخدام أدوات التقييم الفعالة، مع ضرورة التركيز على أهمية معرفة مسببات الإشكالات من خلال دراسة تأثير المعطيات ونتائجها في التعليم العالي، فضلاً عن تعزيز مشاركات وقدرات الطلبة لتحقيق سعادتهم وارتباطهم بالجامعة على المدى البعيد، ومن ثم قدم ريتشارد جاريت نموذج لدراسة أميركية تناولت مدى إشباع رضا الطلبة وسعادتهم من خلال مناقشة بيانات مقاييس الطلبة في نموذج الاستبيان الشبكي الموحد على شبكة الإنترنت.