الجامعة القاسمية تنظم مسابقة بعنوان "في حب زايد"

الشارقة 24:

أطلقت عمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية، مسابقة شعرية لطلبتها، بعنوان "في حب زايد"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المسابقة، إلى تنمية مواهب الطلبة الشعرية، وصقل ذوائقهم الأدبية، للتعبير عن الفرح، بقدوم هذه المناسبة الوطنية.

وأشار الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، إلى أن الجامعة، تهدف من خلال هذه المسابقة، إلى أن تتكامل رؤيتها مع رؤى القيادة وشعب الإمارات، في الاحتفال باليوم الوطني للدولة، ولفت إلى أن الجامعة ستنظم احتفالاً كبيراً بالمناسبة.

وأوضح الأستاذ الدكتور رشاد سالم، أن الجامعة ستقوم بطباعة القصائد الفائزة، والتي يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى، ومن الشّعر الحرّ أو التّفعيلة، وأن يكون الـموضوع الرئيس للقصيدة هو " في حب زايد"، ومن نظم الـمشارك، وملتزمة بالضوابط الفنية والشعرية.

وحث مدير الجامعة القاسمية الطلبة، على المشاركة في المسابقة، والإبداع في إبراز مشاعرهم الوطنية.