جامعة زايد تستضيف مؤتمر أنظمة معلومات هندسة الإنترنت الـ19

الشارقة 24:

تستضيف جامعة زايد، يوم الإثنين المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر، لأنظمة معلومات هندسة الإنترنت، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، والذي ستنظمه كلية الابتكار التقني في حرم الجامعة بدبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

ويهدف المؤتمر، إلى توفير ملتقى دولي للباحثين والمهنيين والممارسين في المجال الصناعي، لتبادل المعرفة والرؤى، في مجال تقنيات المعلومات والمنهجيات سريعة النمو، والتطبيقات، لتعزيز مجال هندسة الإنترنت، في عصر "البيانات الكبيرة"، والذكاء الاصطناعي.

ويركز المؤتمر، في دورته لهذا العام، على أحدث الأبحاث والتطورات في مجال هندسة الويب، وتأثيرها في الاقتصاد العالمي، وذلك بمشاركة باحثين ودكاترة من دول متعددة كالصين، وأستراليا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والهند، والسويد، والولايات المتحدة.

وكان المؤتمر بدورته الأولى، قد انطلق في مدينة هونغ كونغ الصينية سنة 2000، وتهدف سلسلة دوراته، إلى إجراء بحوث عالية الجودة، وتوفير الأرضية اللازمة، من معلومات وبحوث، تثري مجال تقنيات الويب، والمنهجيات سريعة النمو والتطبيقات.

ودعت جامعة زايد، جميع المهتمين، من الخبراء في مجال تقنية المعلومات، والشغوفين بالتعرف على ما أحدث ما توصلت له الأبحاث العلمية، بشأن عالم الويب، إلى التسجيل للمؤتمر، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.