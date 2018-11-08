جامعة الشارقة تدعو طلابها إلى الجد والاجتهاد

الشارقة 24:

نظم المجلس الطلابي بجامعة الشارقة، اللقاء السنوي، لطلاب الجامعة المستجدين والقدامى والمقيمين في السكن الجامعي، بحضور الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب بالجامعة، وأعضاء المجلس، ومشرفي الأنشطة.

ورحب الدكتور درابسة بطلاب الجامعة، ونقل لهم تحيات وتمنيات الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وحثهم على الجد والاجتهاد في تأدية مهمتهم العلمية، والاندماج مع زملائهم، في ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، التي يتم تنظيمها بالجامعة.

وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة، أن هذا اللقاء، يُعد فرصة حقيقية أمام الطلاب، لتكوين علاقات وصداقات جديدة مع زملائهم.

من جهته، سلط رئيس مجلس الطلاب، في كلمة ترحيبية له، الضوء على دور المجلس، في تنظيم الفعاليات، التي تساعد الطالب على التواصل مع إدارة الجامعة، والمساهمة في اندماج الطلاب المستجدين بالمجتمع الجامعي.

تضمن اللقاء، مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية، وعرضاً لموسيقى الشرطة، ومحاضرة توعوية عن السلامة المرورية، وأهمية استخدام حزام الأمان أثناء القيادة.

وقدم فريق من الدفاع المدني بالشارقة، ورشة تدريبية، عن كيفية مواجهة الحرائق، والتعامل معها، والإجراءات الواجب اتخاذها، وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء المتوفرة.

وألقى مشرفو الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب، محاضرة عن التسامح في حياة الطلاب، بينما نظم النادي السعودي بالجامعة، مجموعة من الفقرات المفيدة.