"أميركية الشارقة" تنظم ورشة عمل حول "الطاقة المتجددة"

الشارقة 24:

بدأت في الجامعة الأميركية في الشارقة، الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان "التعليم والبحوث في مجال الطاقة المتجددة: تلبية احتياجات الصناعة"، وناقشت حالة التعليم والبحوث في مجال الطاقة المتجددة، في الحاضر والتوقعات للمستقبل، لمواكبة وتلبية احتياجات مجالات الصناعة والإنتاج من خلال توفير طاقة كافية مستدامة.

وتأتي ورشة العمل، التي تستمر ليومين، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مهندسين متخصصين في أنظمة الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة واستدامة الطاقة وكفاءتها.

وشارك في الورشة أكثر من 30 ممثلاً ومسؤولاً ومهندساً في قطاع الصناعة، من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ووزارة الطاقة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وركز المتحدثون الـ 15 في حديثهم، على آخر تطورات مصادر الطاقة المتجددة، وأساليب تحويل الطاقة، والحفاظ على كفاءتها والتعاون بين الصناعة والمجال الأكاديمي.