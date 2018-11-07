جامعة الشارقة تحتفل باليوم العالمي لـ "إياستا" الدولية

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، احتفلت الجامعة، باليوم العالمي للمنظمة الدولية لتبادل عروض التدريب "إياستا" 2018، في مقر المبنى الرئيس في الجامعة.

تضمن الاحتفال معرض لإبراز تجارب الطلبة خلال رحلة التدريب العملية التي قاموا بها لأكثر من 20 دولة مختلفة، حيث استطاع مكتب إياستا الإمارات بمقره في جامعة الشارقة، توفير 31 فرصة تدريبة لطلبة عدد من جامعات الدولة للتدريب في أكثر من 20 دولة مختلفة، بجانب 40 فرصة تدريبية لطلبة تلك الدول داخل دولة الإمارات، وكان ذلك من خلال حضور المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لتبادل عروض التدريب "إياستا"، والذي عقد في مطلع العام الجاري بمدينة برلين في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

صرحت الأستاذة رنا قباني رئيس وحدة التوجيه الوظيفي وتدريب الطلبة بجامعة الشارقة، أن مجلس أمناء المنظمة الدولية لتبادل عروض التدريب "إياستا"، سوف يزور جامعة الشارقة نهاية الأسبوع الجاري، لمقابلة مدير جامعة الشارقة وعقد اجتماعاتهم ربع السنوية بمقر الجامعة، هذا بجانب الاجتماع مع أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الإياستا.

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ ماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، والدكتور حسين محمد المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، والأستاذ الدكتور عبد القادر محمد حامد قائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والسكرتير العام لإياستا الإمارات.