100 خبير يبحثون صياغة مستقبل التعليم إقليمياً وعالمياً

الشارقة 24:

استضافت جامعة زايد يومي الثلاثاء والأربعاء، في حرمها بدبي، مؤتمر "بلونوتس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018"، الذي بحث على مدار جلسات متلاحقة، سبل تعزيز وتطوير وصياغة مستقبل التعليم على المستويين الإقليمي والعالمي.

شارك في الحدث أكثر من 100 خبير في مجالات البحوث المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز التعليم والتعلم، والقبول والتسجيل، والمشاركة الطلابية، بينهم عمداء كليات وأعضاء هيئات تدريسية يمثلون دولاً مختلفة هي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، ولبنان، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وكندا، وغيرها.

ركزت أوراق ومناقشات المشاركين على الفوائد القيمة التي يمكن جنيها من خلال الاستثمار الأمثل للملاحظات والآراء التي يدلي بها الطلبة خلال حياتهم الدراسية في الارتقاء بجودة تعليمهم وتعلمهم، بما يدعم نجاحهم الأكاديمي بشكل عام، وفي نفس الوقت يستجيب للتحديات والفرص المتولدة باستمرار في قطاع التعليم العالي.

وأكدت سعادة مارسي غروسمان القنصل العام لكندا في دبي، خلال كلمتها الافتتاحية بالمؤتمر، أن في كندا التكنولوجيا والتعليم مرتبطان معاً، وأن لديهما القدرة على إحداث التحول في حياة الشعوب.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، أوضح سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز تجربة تعلم الطلبة في بيئة التعليم العالي المتغيرة بسرعة، وهو ما يمثل بحد ذاته تحدياً عالمياً لجميع الجامعات.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة عظيمة بالقيادة الرشيدة، التي تولي الكثير من الاهتمام والجهود لتعليم جيل المستقبل، مشيداً باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وحثه المعلمين على إيلاء المزيد من الاهتمام للطلبة الموهوبين في جميع المراحل.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعتقد اعتقاداً راسخاً أن حكومة الإمارات العربية المتحدة واثقة إلى حد كبير في دور الشباب الطموح، وتؤمن بقدراتهم على صنع بلد الحاضر والمستقبل، حيث قال سموه: "إننا نهدف دائماً إلى تأهيل الشباب وتحفيزهم وتمكينهم ليأخذوا عبء التقدم إلى آفاق جديدة".

وأضاف الدكتور المهيدب، أن المؤسسات التعليمية تقوم بجمع البيانات المختلفة من خلال أشكال مختلفة من التقييمات والملاحظات، لكن التحدي يظل في تحليل واستخدام هذه المعلومات المتراكمة، لزيادة مشاركة الطلبة/ الهيئة التدريسية، وبالتالي إثراء رحلة الطلبة وإعدادهم لسوق العمل.