الجامعة القاسمية تفتتح معرض "بازارنا غير"

الشارقة 24:

افتتح الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، ظهر الثلاثاء، معرض "بازارنا غير"، تنظمه عمادة شؤون الطالبات، بهدف إبراز إبداعات طالبات الجامعة القاسمية وتسويق المشاريع الطلابية الرائدة.

ويضم المعرض تشكيلة منوعة من إبداعات الطالبات سواء في مجال تصميم وطباعة المطبوعات والكتيبات والرسم الكرتوني والطباعة على الأقمشة والمأكولات المختلفة الخاصة بشعوب العالم.

وكشف المعرض عن مشاريع متنوعة أبرزت التنوع الذي تتميز به الجامعة القاسمية، حيث تضم الجامعة أكثر من 60 جنسية في رحابها، وعرض مواهب وقدرات الطالبات الفنية والتسويقية.

وأشاد الأستاذ الدكتور رشاد سالم بجهود عمادة شؤون الطالبات في تنظيم المعرض، من خلال المبادرة التي تثري مهارات الطالبات وتشجعهن على الإنتاج والتسويق، والتعريف بحضارات بلادهن.