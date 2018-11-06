جامعة الشارقة تبحث التعاون مع "الإمارات الإسلامي"

الشارقة 24:

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وفداً من الإمارات الإسلامي، بحضور الأستاذة عواطف عبد الرحيم الهرمودي مدير عام الإدارة التنفيذية، والأستاذ محمد الشاعر المدير الإقليمي للفروع في الشارقة والإمارات الشمالية.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين جامعة الشارقة والإمارات الإسلامي في العديد من المجالات ومنها تقديم الدعم المادي للطلاب غير القادرين بالجامعة، والمشاركة ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها الجامعة، وكذلك بحث تقديم عدد من الخدمات والعروض المصرفية والتي تلبي احتياجات المجتمع الجامعي.

في بداية اللقاء رحب الدكتور صلاح طاهر الحاج بالوفد الزائر، مؤكداً على حرص جامعة الشارقة على فتح آفاق جديدة من التعاون وتعزيز الشراكة مع كافة فئات وهيئات المجتمع المحلي بما يؤدي إلى تحقيق رؤية الجامعة في خدمة المجتمع.

من جانبها، أفادت عواطف الهرمودي بأنه احتفاءً بالإرث الإنساني الذي غرسه فينا الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يسرنا تعزيز علاقات التعاون مع جامعة الشارقة، وتوفير الدعم والمساعدة عبر "صندوق الإمارات الإسلامي الخيري" لرفع الأعباء المالية عن الطلاب الجامعيين للحصول على شهادتهم الجامعية ومساعدة من يرغب منهم باستكمال تحصيلهم العلمي للحصول على شهادة دراسات العليا.

وتأتي مساهمتنا في إطار سلسلة مبادرات مماثلة، تعزيزاً لدور المصرف بدعم رؤية الإمارات 2021 التي تعتبر التعليم أحد ركائزها الأساسية.