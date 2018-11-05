الجامعة القاسمية تُطلع طالباتها على معالم دار الزين

الشارقة 24:

تعرفت طالبات الجامعة القاسمية، خلال زيارتهم لمدينة العين، الأحد، على ما يميزها كمركز استقطاب سياحي عالمي، في إطار ما يتوافر بها من مكنونات السياحة المتميزة، وطبيعتها الخلابة التي تجمع بين الجبال والخضرة والأماكن التراثية، التي تعود إلى ما قبل الـ 7 آلاف عام.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية للطالبات من مختلف الجنسيات، ضمن برنامج الجامعة، الذي يحمل عنوان "تعرف على الإمارات".

وتأتي الزيارة في إطار رؤى الجامعة للتعريف بمدينة العين، باعتبارها القلب النابض بالتراث، لما تحتويه من معالم أثرية وحضارات قديمة، وهو ما يعتبر فرصة عظيمة لنمو وازدهار السياحة في المنطقة.

وتجولت الطالبات في مختلف معالم مدينة العين، حيث زاروا أبرز المواقع المشهورة بها، واطلعوا على ما بها من مسطحات خضراء وقلاع ومركز للحيوانات.

وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن عمادة شؤون الطالبات حريصة على تعريف الطالبات بمختلف مناطق الدولة، وما بها من مقومات متنوعة.