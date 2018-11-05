جامعة زايد تنظم فعاليات للتوعية بالصحة النفسية

الشارقة 24:

نظم مركز الإرشاد الطلابي في عمادة شؤون الطلبة بجامعة زايد، فعاليات تثقيفية، بمناسبة "اليوم العالمي للصحة النفسية"، تحت شعار "الشباب والصحة النفسية في عالم متغير".

جاءت الفعالية بمشاركة عدد من المؤسسات بمنصات أقامتها في الصالة المركزية "البروميناد" بمبنى الطالبات، لعرض أنشطتها ذات الصلة مؤسسة التنمية الأسرية، من بينها مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، ومركز الدعم الاجتماعي، والمركز الطبي الكندي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، "ميديكلينيك ميدل إيست"، ومركز الرعاية الطبيعية، و"بودي تري يوغا"، و"جي إس كيه"، و"ماري بروكس للطب النفسي"، ومركز أكسفورد الطبي بجامعة زايد.

جاء تنظيم الحدث بهدف الحد من المشاعر السلبية والخجل التي قد تصيب الطالب أو الطالبة إذا ما أراد التحدث عن إصابته بمرض عقلي، وطلب المشورة للتغلب عليه، وذلك من خلال عروض تقديمية، تستهدف المساعدة في جعل مجتمع الجامعة أكثر وعياً بقضايا الصحة النفسية، وتفنيد الأغلاط الشائعة بحق المرض النفسي، وشرح كيفية توفير أجواء إيجابية لمعالجة المصابين بها ومساعدتهم على التعافي منها إلى الأبد.

ركزت الفعاليات على تشجيع الطلبة على الاستفادة من الخدمات الاستشارية المتاحة في الحرم الجامعي، للتعامل مع القضايا "الشخصية والاجتماعية والأسرية"، التي قد تتداخل مع أدائهم الأكاديمي وتعوق تحصيلهم الدراسي، وذلك بأساليب مختلفة، بينها عرض قصص النجاح الخاصة بأقرانهم الذين عانوا من صعود وهبوط في الصحة العقلية، وكيف كان تقديم المشورة لهم بمثابة تجربة حياة متغيرة لهم.

وأدى عدد من الطلاب مسرحية من فصل واحد، من تأليف زميلهم الطالب علي لاري، حول أب يعاني من الاكتئاب.

وألقى الدكتور أحمد الزامل الأستاذ المساعد بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، محاضرة موسعة حول جهود دولة الامارات في الاهتمام بالشباب، مركزاً على أهمية الصحة في تنميتهم وتطوير حياتهم، فهي من أهم النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان.

واستعرض المحاضر تقرير منظمة الصحة العالمية حول الأمراض النفسية، موضحاً أن الصحة النفسية هي وصول الإنسان إلى حالة من التوافق النفسي مع ذاته ومع الآخرين، وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة بشكل إيجابي وتوفير الحلول لها مع الاستعمال الأمثل لطاقاته الكامنة وتوظيفها للوصول إلى حالة أكثر استقراراً وتكاملاً.