جامعة الشارقة تعقد 3 مؤتمرات دولية خلال الفصل الأكاديمي الجاري

الشارقة 24:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تعقد الجامعة "مؤتمر فيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات"، في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، كما تعقد "المؤتمر الدولي الثاني للصيدلة والطب والمؤتمر الإماراتي الألماني السادس للطب"، في الفترة من 18 إلى 21 من الشهر نفسه.

وتعقد أيضاً "المؤتمر الآسيوي الأول لطب الأسنان التحفظي"، يومي 6 و7 ديسمبر 2018، كما وتستضيف الجامعة أيضاً "مؤتمر صحتي السابع"، الذي سيُعقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2018.

وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحافي، رحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بالحضور، معرباً عن سعادته واعتزازه بتنظيم هذه المؤتمرات في جامعة الشارقة، التي أسسها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون مشروعاً وطنياً قومياً تنموياً، يعمل على خدمة وتنمية المجتمع، لذلك أكد أن الجامعة تعمل على عقد المؤتمرات التي تتميز بمناقشة موضوعات جديدة ومتفردة لخدمة المجتمع ومعالجة قضاياه.

وأضاف مدير الجامعة، أن المؤتمرات هذا العام تأتي بالتعاون مع كبريات المؤسسات والمنظمات العلمية والتعليمية في العالم، حيث يأتي مؤتمر فيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات بالتعاون مع أكبر مركزين في العالم في هذا المجال وهم: المنظمة الأوربية للبحوث النووية، والمركز العالمي للفيزياء النظرية، إلى جانب مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، كما يأتي المؤتمر الدولي الثاني للصيدلة والطب والمؤتمر الإماراتي الألماني السادس للطب بالتعاون مع جامعة لوبيك الألمانية ومستشفى ب.ج. هامبورج، وعدد من المؤسسات الصحية بالدولة، بالإضافة إلى تعاون الجامعة مع الاتحاد الآسيوي لطب الأسنان التحفظي في عقد المؤتمر الآسيوي الأول لطب الأسنان التحفظي.

أعلن عن المؤتمرات الثلاثة، سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، خلال مؤتمر صحافي، عقد بمقر الجامعة، مؤكداً أن المؤتمرات الدولية هي جزء أصيل من استراتيجية جامعة الشارقة، متمنياً أن تخرج المؤتمرات بتوصيات ونتائج تخدم وتعمل على تنمية المجتمع.

بدوره، صرح الأستاذ الدكتور عطا المنان رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر فيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، أن المؤتمر سيُعقد بمشاركة 250 باحثاً أكاديمياً يمثلون 24 دولة، وسيناقش المؤتمر 90 ورقة عمل بحثية، منها 36 ورقة بحثية من داخل الدولة، و15 ورقة بحثية يقدمها طلبة وأساتذة جامعة الشارقة، إلى جانب عدد كبير من ورش العمل الموجهة للطلبة، ومحاضر ات عبر تقنية الفيديو مع المنظمة الأوربية للبحوث النووية.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أيمن نور الدين عميد كلية الصيدلة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الثاني للصيدلة والطب والمؤتمر الإماراتي الألماني السادس للطب، أن المؤتمرين يستعرضان قضايا مهمة في العديد من المجالات الطبية والصحية، وأحدث الممارسات والتقنيات والأجهزة والأساليب العلاجية المتطورة في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض.

وأضاف عميد كلية الصيدلة، أن المؤتمرين يستضيفان 30 متحدثاً عالمياً من علماء وأطباء وصيادلة من عدد كبير من الدول، وسيناقشون 5 برامج رئيسية ستجرى بالتزامن، وهي: برنامج الطب الأكاديمي "البحث"، وبرنامج الطب الإكلينيكي، وبرنامج طب الأسنان، وبرنامج الصيدلة، وبرنامج التمريض، إلى جانب 10 ورش عمل لعلماء وخبراء من داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى منافسة ومسابقة الطلاب من خلال ملصقاتهم البحثية واختيار أفضلها.

أكد الأستاذ الدكتور هين نجو عميد كلية طب الأسنان، أهمية انعقاد المؤتمر الآسيوي الأول لطب الأسنان التحفظي، الذي يعقد تحت شعار "طب الأسنان التحفظي المعاصر: ابتكارات لممارسة الغد"، سيُعقد بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لطب الأسنان التحفظي، وجمعية الإمارات الطبية.

وأضاف عميد كلية طب الأسنان، أن المؤتمر في دورته الحالية يهدف إلى تناول كافة المستجدات في مختلف تخصصات طب الأسنان التحفظي، والتي تشمل التركيبات السنية، وعلاج الجذور، وعلاج اللثة، وطب الأسنان الرقمي، كما تُعرض خلال جلساته العلمية أكثر من 45 ورقة بحثية في مختلف التخصصات الأكاديمية، و25 محاضرة نظرية، و4 ورش عمل تدريبية، وذلك بمشاركة العديد من الباحثين والمتحدثين الدوليين لأكثر من 30 دولة حول العالم، وسيشارك في المؤتمر أكثر من 400 طبيب وطالب طب أسنان.