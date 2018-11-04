جامعة الشارقة تشارك في معرض "نجاح أبوظبي 2018"

الشارقة 24:

استقبل الجناح الخاص بجامعة الشارقة في معرض "نجاح أبوظبي 2018"، عدداً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور للتعرف على أحدث البرامج الأكاديمية والعلمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، حيث قدمت لهم الجامعة ممثلة في إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة، وإدارة القبول كافة المعلومات التي تساعد الطلاب المستجدين على اختيار التخصص المناسب من بين 95 برنامجاً دراسياً معتمداً تطرحها جامعة الشارقة.

وقدم طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم خلال اليوم الأول من المعرض عرضاً توضيحياً عن التخصصات العلمية في الكلية والمهارات التي يكتسبها الطالب نتيجة لدراسته لهذا التخصص، ومنها التصميم الداخلي والديكور وتصميم الأزياء وتصميم الجرافيك، وقاموا برسم العديد من اللوحات الفنية أمام الحضور أثبتوا من خلالها مدى تمكنهم في مهارة الرسم واتقان مبادئه.

كما شارك طلبة كليتي الهندسة والعلوم بجامعة الشارقة في التعريف بالمهارات والخبرات الأكاديمية في مختلف المجالات الهندسية والعلمية، وقدم طلبة كلية العلوم الصحية أيضاً عرضاً للتعريف بأهمية دراسة هذا التخصص والوظائف المهنية المتاحة أمام الخريج في هذا المجال.