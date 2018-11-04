"المدينة الجامعية بالشارقة" تبحث التعاون مع وفد أسترالي

الشارقة 24:

استقبل سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة، سعادة محمد حاج رئيس الغرفة العربية الأسترالية لمقاطعة نيوساوث ويلز الأسترالية، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والاطلاع على استراتيجية المدينة الجامعية، والاتفاقيات التي أبرمت بين الجامعات الأسترالية والمؤسسات التعليمية بالمدينة الجامعية.

رحب سعادة خالد بن بطي الهاجري بالوفد الزائر، مستعرضاً أهم المشاريع المستقبلية في المدينة الجامعية، تضمنت الزيارة أيضاً جولة ميدانية في المدينة الجامعية التي تعد أكبر أداةٍ في النهضة العلمية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واطلع خلال الزيارة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمرافق العامة والمشاريع المستقبلية.

وفي مستهل الزيارة، قدم خالد بن بطي الهاجري نبذة تعريفية عن المدينة الجامعية واهتمامات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للمدينة الجامعية بالشارقة، بإيلاء العملية التعليمية في الإمارة الأهمية القصوى، وترسيخ البرامج والأهداف كافة لبناء قاعدة تعليمية رصينة تستفيد منها الأجيال الحاضرة والمستقبلية، والدعم اللا محدود التي تحظى به من قبل سموه.

وأكد خالد بن بطي الهاجري، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بين أن إمارة الشارقة التي تنتهج العلم أساساً للتقدم والرقي، تحرص على المواءمة بين العلم والثقافة، بالتوازي مع تعزيز المهارات الإبداعية والفكرية لأبنائها، بدءاً من النشء الذين اعتبرهم الثروة الحقيقية التي تعول عليها الإمارة في الكثير من الطموحات للارتقاء والنهوض بالمجتمعات باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الحضارات.

وأعرب مدير عام المدينة الجامعية، أن الشارقة تمكنت من تحقيق مكانتها العلمية العالمية، وباتت مركزاً علمياً ومنارة هامة في ضوء برامجها ومبادراتها العلمية المختلفة.

تبادل الجانبان الحديث حول رؤية ورسالة المدينة الجامعية بالشارقة، بأن تكون الركيزة الأساسية في احتضان كبرى المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الدولة، وأن تقدم خدمات متكاملة وعالمية لجميع سكانها وزوارها، وأن تكون مدينة متطورة ذات خدمات متكاملة ومتميزة.

واختتمت الزيارة، بجولة دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية للاطلاع على المخطوطات القديمة والخرائط المطبوعة النادرة، والمقتنيات التي تحويها دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، وكذلك زيارة إلى الجامعة الأميركية بالشارقة، للتعرف على مجمع الشارقة للبحوث والابتكار والتكنولوجيا، والإطلاع على المشاريع المستقبلية في المدينة الجامعية بالشارقة.