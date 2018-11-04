تعاون بحثي وتدريبي بين جامعتي "زايد" و"السوربون أبوظبي"

الشارقة 24:

وقَّعت جامعة زايد، مذكرة تفاهم، مع جامعة السوربون أبوظبي، حول التعاون في مجالات البحوث والتدريب وتبادل المعلومات، وذلك بهدف تعزيز التميز الأكاديمي، وتوفير الدعم المعرفي للطلبة، بما يحقق آمالهم ويلبي طموحاتهم المستقبلية خدمةً لمجتمع الإمارات.

وقَّع المذكرة، كل من سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، والبروفيسور إريك فواش مدير جامعة السوربون أبوظبي، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في حرم جامعة زايد بأبوظبي.

تشكل المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة، أهمها الأبحاث العلمية والتدريب العلمي، وتطوير معارف ومهارات طلبة السنوات النهائية، وتبادل المعلومات والتعاون في مجال التدريس.

وأعرب المهيدب عن سعادته بتوقيع المذكرة مع جامعة السوربون أبوظبي، وتطلعه إلى مد جسور التعاون والتكامل الأكاديمي والعمل البحثي المشترك، إلى جانب تبادل المعرفة والتدريب بهدف تطوير الطلبة والخريجين والباحثين بالجامعتين بما يدعم فرصهم في العمل الأكاديمي جنباً إلى جنب.

وأوضح المهيدب أن البرامج الأكاديمية والأنشطة اللاصفية في جامعة زايد تتكامل معاً بهدف تعزيز مهارات الطالب الإماراتي، وبناء مقوماته وخبراته الأكاديمية على أسس حديثة ومبتكرة تعزز تفاعله مع التطورات المتسارعة لاقتصاد المعرفة في الوطن العربي وفي العالم كله، ومن شأن هذه المبادرة أن توسع قاعدة هذا التكامل من خلال مد روافد للتعاون مع الجامعات الأخرى في الدولة، الأمر الذي يؤدي على المدى البعيد لتحقيق فوائد كبيرة للمجتمع.

وأشار مدير جامعة زايد إلى أهمية توطيد التعاون بين الجامعتين ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استكشاف فرص متنامية للعمل المشترك في مسارات تخدم أهداف التنمية، وخاصةً في مجالات البحث العلمي والتدريب، وتحقق المنفعة المتبادلة ما يدعم بناء شراكة طويلة الأمد بين الجانبين.

ولفت إلى أهمية الجهود المشتركة التي ستقوم بها الكليات والإدارات المعنية في الجامعتين، والداعمة لانخراط الشباب في البحوث العلمية والمشاريع والمبادرات المتطورة وكذلك تنمية اهتمامهم وتطلعاتهم في مجالات تخصصهم الأكاديمي، سواء في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلة الدراسات العليا، الأمر الذي يحفزهم على الاستفادة من الفرص الداعمة لتطوير مهاراتهم في هذا المجال، وبما ينسجم مع تطلعات الدولة لأدوارهم المستقبلية في بيئة العمل المؤسسي التي تحتضنهم في مختلف القطاعات.

وضمن باكورة الأعمال المشتركة التي ستبدأ الجامعتان في تنفيذها معاً استكشاف المناطق الأثرية في "العين" و "الشارقة" باستخدام الطرق الفيزيائية الحديثة مثل سبر الأرض باستخدام أمواج الرادار، وإجراء دراسات خاصة بعلم المحيطات في الخليج العربي بواسطة المِجَسّات، ورسم خرائط حديثة وآنية لقياس درجة الحرارة والعمق ودراسة كيمياء تربة الخليج العربي وتحفيزها بشكل آني.

من جهته، أعرب البروفيسور إريك فواش مدير جامعة السوربون أبوظبي عن سعادة الجامعة بهذا التعاون مع جامعة زايد، حيث يُشكل فرصة فريدة للمشاركة في دعم وتفصيل شبكة واسعة للبحث العلمي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.