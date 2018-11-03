النعيمي يهنئ حاكم الشارقة باختيار الإمارة مدينة صديقة "لذوي الإعاقة"

الشارقة 24:

توجه الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، لحصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية" الذي منحه لها الاتحاد العالمي للمعاقين للإمارة، واعتمدت هذا الحق الأمم المتحدة في المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

كما قدم التهنئة والتبريكات لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة على نحو خاص، مؤكداً بأن إمارة الشارقة تعمل على رعاية المعاقين ولا سيما المعاقين حركياً منهم ومنذ نحو أربعة عقود وبموجب التعليمات والتوجيهات الإنسانية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال دمجهم بالوظائف العامة بمختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والمجتمعية التي تحرص جميعها على توفير الحياة الكريمة والميسرة والسهلة لهم.

وقال النعيمي إن آخر إنجازات إمارة الشارقة وربما يكون أكبرها في خدمة المعاقين عامة وذوي الإعاقة الحركية على نحو خاص هو فتح أبواب التعليم الجامعي لهم وعلى أوسع أبوابه ودرجاته العلمية في جامعة الشارقة، وذلك عندما وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الشارقة بأن تعمل الجامعة وبالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على تأسيس مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة وكان ذلك في العام الأكاديمي2013 -2014، ليكون مركزاً تعليمياً وبحثياً لذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور النعيمي بأن الجامعة تعمل على توفير الخدمات المتكاملة الداعمة للطلبة من ذوي الإعاقة بما فيها عمليات انتقالهم وحركتهم العامة بين المباني وداخلها والتي تشمل القاعات الدراسية ودورات المياه، ووضع أعمدة من الألمنيوم لمساعدة الطلبة أثناء نزولهم وصعودهم على المنحدرات، ووضع الأبواب الإلكترونية في جميع المنافذ والمخارج لمرافق الجامعة لتسهيل عملية دخول وخروج الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية، وليس هذا فحسب بل إن جامعة الشارقة قد جهزت عربتين بكامل المستلزمات والتجهيزات والمعدات والأطقم الطبية والفنية المتخصصة لتقديم الخدمات التي يحتاجها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما الإعاقة الحركية في المناطق والأحياء السكنية.