جامعة الشارقة واتحاد كتاب الإمارات يوقعان اتفاقية تعاون

الشارقة 24:

وقعت جامعة الشارقة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، اتفاقية تعاون مشتركة، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات العلمية والثقافية والأدبية، وتأسيس شراكة دائمة، تساهم في التنمية المستدامة، من أجل خدمة كافة شرائح المجتمع.

وجرى توقيع الاتفاقية، في جناح الجامعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، من قبل كل من: الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وسعادة حبيب يوسف الصايغ، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وذلك بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ ماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ خالد الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة.

كما حضر من جانب اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام للاتحاد، ومحمد شعيب الحمادي، مدير إدارة المالية، وفاطمة المعمري مديرة إدارة البرامج الثقافية، وعبد الرحمن نقي مدير الإعلام والعلاقات العامة.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في اكتشاف ورعاية المواهب الأدبية الشابة، من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية في الكتابة الإبداعية، ضمن كافة الأجناس الأدبية، والعمل على صقل قدراتها وتطويرها ونشر نتاجاتها الأدبية ضمن "سلسلة أدب الشباب".