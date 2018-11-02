الجامعة القاسمية تُزين المشهد الوطني برفع العلم

الشارقة 24:

في مشهد وطني بديع، رفعت أسرة الجامعة القاسمية، من أستاذة وإداريين وطلبة من 60 جنسية، علم الدولة، أمام مقرها بالشارقة، على أنغام السلام الوطني.

ونظمت الجامعة، سحباً على المسابقة الوطنية، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم، أن الاحتفال بيوم العلم، يمثل تقديراً لرمز وطني كبير الدلالة والمعنى، وولاءً للوطن وقيادته الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح الدكتور رشاد سالم، أن فعالية يوم العلم مناسبة وطنية غالية على شعب الإمارات، ومبادرة للاحتفال برمز هيبة الوطن وعنوان عزته وشعار قوته واستقلاله، وفرصة لتعزيز مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، ووقفة لاستحضار تضحيات وإنجازات ومكتسبات الوطن على مختلف الأصعدة.