جامعة زايد تحتفل بيوم العلم في أبوظبي ودبي

الشارقة 24:





احتفلت جامعة زايد، في حرميها بأبوظبي ودبي، بيوم العلم، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم، وتلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم الإمارات، أمام المباني الحكومية في الدولة.

ورفع الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، علم الدولة، في الساحة الخارجية لحرم الجامعة في دبي، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة وحشد من الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية.

بدورها، رفعت الدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة، علم الدولة، في الحرم الجامعي بالعاصمة أبوظبي، وسط حشد من الطلبة، وذلك استجابة لنداء الحكومة، وتوافقاً مع رسالة الجامعة الهادفة، إلى إعداد كوادر مؤهلة من الخريجين القادرين على المساهمة في بناء الوطن.

وتقدم سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بمناسبة يوم العلم.

وأكد أن كل الإنجازات الفريدة التي حققتها الدولة على مختلف الأصعدة، تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها ورعايتها الكريمة لهم، وأن علم الإمارات يعد رمزاً وطنياً، يحظى باحترام جميع مواطني الدولة والمقيمين على أرضها.