علم الإمارات يرفرف خفاقاً في جامعة الشارقة

الشارقة 24:

وسط أجواء احتفالية تسودها مشاعر الوطنية والفخر والاعتزاز بالانتماء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفلت جامعة الشارقة، وفروعها بخورفكان والذيد وكلباء، برفع العلم على مختلف مبانيها بالحرم الجامعي.

رفع الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، علم الدولة، في الساحة الأمامية للمبنى الرئيس بجامعة الشارقة، وذلك بحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة، والطلبة والطالبات من مختلف الكليات.

وبالتزامن مع رفع العلم، قامت عمادتي شؤون الطلبة والطالبات وكليات العلوم الطبية وكلية الفنون الجميلة والتصميم برفع العلم في الأماكن المخصصة لذلك.