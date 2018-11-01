جامعة الشارقة تفتتح معرضها التوعوي "خليك صحي"

الشارقة 24:

افتتح الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية المعرض الصحي التوعوي "خليك صحي"، والذي نظمته عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة على مدار 3 أيام، بحضور الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطالبات.

يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في المجتمع المحلي، وذلك لتقديم التوعية الصحية اللازمة عن طريق تعريف الطالبات والمجتمع الجامعي بالخدمات المقدمة من قبل هذه الجهات، بالإضافة إلى التوعية بالعديد من الأمراض منها الذبحة الصدرية، وسرطان الثدي والقولون، وأخطار الملح وكميات استهلاكه، إلى جانب التوعية بصحة الدم والوزن الصحي السليم، وكيفية إتباع أنماط الحياة الإيجابية.

شارك في المعرض العديد من الجهات الحكومية والخاصة منهم منطقة الشارقة الطبية "إدارة التثقيف الصحي"، وإدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والجمعيات الداعمة للصحة، ومنها: جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، وجمعية أصدقاء السكري، بالإضافة إلى أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وأصدقاء مرضى الكلى، إلى جانب مشاركة الهلال الأحمر الإماراتي قسم المساعدات المحلية – توعية المجتمع، وكلية العلوم الصحية قسم التمريض، والمرسم الجامعي بركن الرسم والاسترخاء، وأطفال حضانة جامعة الشارقة.

وعلى هامش المعرض قدمت الأستاذة عائشة المطوع مرشدة نفسية بالعمادة ورشة بعنوان "إدارة القلق"، للعلاج النفسي برسم الأشكال والرسومات واستخدام أساليب التدخل لإدارة القلق، مثل العلاج السلوكي المعرفي لموازنة الأفكار والوصول إلى صحتها، كما هدفت الورشة إلى اكتساب المهارات لتعلم أسس الدراسة الصحيحة والثقة بالنفس.

كما قدمت الدكتورة سمية الشمايلة مرشدة نفسية بالعمادة ورشة بعنوان "ورشة الإسعاف النفسي"، والتي تناولت مهارات تحدي الضغوطات وكيفية مواجهتها، إلى جانب بعض التدريبات للاسترخاء العضلي والتنفس العميق من خلال الإيحاء والتفكير الإيجابي.

كما نظمت شابات جامعة الشارقة ومجلس الطالبات، ضمن المعرض الصحي، وبالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان "القافلة الوردية" فعالية الشهر الوردي تحت عنوان "أنت الحياة"، والتي تضمنت محاضرة توعوية عن سرطان الثدي قدمتها الدكتورة خلود بجبوج من كلية الطب بجامعة الشارقة، والتي عرفت خلالها عن مرض سرطان الثدي، وعرضت بعض الإحصائيات لحالات الإصابة والوفيات التي يسببها هذا المرض.

وعرضت الدكتورة نورة سالم سلمان من القافلة الوردية سبل الوقاية من سرطان الثدي من خلال الكشف المبكر والفحص الذاتي والدوري، إلى جانب ذلك قدمت بعض النصائح العامة، وتم عمل بعض الفحوصات المجانية للطالبات والموظفات، كما تم كتابة بعض الرسائل التشجيعية للمصابات.