جناح جامعة زايد يستقطب اهتمام الزوار في معرض "نجاح 2018"

الشارقة 24:

تشارك جامعة زايد في الدورة الـ 12 لمعرض "نجاح" للتعليم العالي والتدريب لعام 2018، الذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الأربعاء، ويستمر ثلاثة أيام.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، بهذه المناسبة، حرص الجامعة على المشاركة في المعرض لعرض برامجها العلمية والتعليمية التي تضاهي أفضل المعايير العالمية في التعليم والتأهيل والتدريب، والكشف عما حققه طلبتها من ثراء أكاديمي وبحثي، وما طوروه من قدرات ومهارات قيادية في سياق الأنشطة والمبادرات اللاصفّية التي يقومون بها داخل الحرم الجامعي وخارجه، وكذلك لإتاحة الفرصة لخريجيها الجدد للتعرف على الفرص الوظيفية التي استجدت في القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدير جامعة زايد، أن الجامعة شهدت مع مطلع العام الأكاديمي الحالي زيادة واضحة في نسبة القبول، رفعت عدد طلبتها الدارسين في مرحلة البكالوريوس حالياً إلى ما يفوق 10 آلاف طالب وطالبة في كلا فرعيها بأبوظبي ودبي، فضلاً عن بضع مئات في مرحلة الماجستير.

وأضاف أن الجامعة ملتزمة دائماً بإعداد خريجين مؤهلين قادرين على المساهمة في بناء الأمة، من خلال تقديم تخصصات وبرامج دراسية لطلبتها تتوافق مع المعايير الدولية وتوفير بيئة تعليمية ممتازة لتعزيز دور الجامعة كمشارك في عملية التنمية المستدامة.

ويضم جناح جامعة زايد معلومات تعريفية بالبرامج الأكاديمية والمبادرات الثقافية للجامعة ونشرات ومواد تثقيفية وإرشادية تطرحها الجامعة من خلال كلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية، بالإضافة إلى الشهادات العلمية التي تمنحها لخريجيها في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك برامج التدريب العملي التي توفرها لطلبتها في الهيئات والمؤسسات الكبرى في الدولة وقطاعات الأعمال المختلفة بهدف تطوير أدائهم الدراسي وتنمية مهاراتهم وتجربتهم الميدانية.

واستقطب جناح الجامعة اهتمام زوار المعرض، الذين التقوا مع طلبتها المتطوعين للمشاركة في أنشطته، ودارت حوارات مفتوحة حول الفرص التعليمية والريادية وبرامج التفوق الوظيفي والمهني التي توفرها الجامعة للمؤسسات والهيئات بالدولة لرفع مستوى الأداء المهني للعاملين بها.

وتهدف جامعة زايد من خلال مشاركتها إلى جذب واستقطاب الطلبة الإماراتيين للالتحاق بها والحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير المعترف بها عالمياً في مجموعة متنوعة من التخصصات في مجالات الآداب والعلوم والإدارة والتربية، وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، والتي تهيئهم للوظائف القيادية، والقوى العاملة المستقبلية للدولة.