جامعة زايد تحتفي باليوم العالمي الثامن للعصا البيضاء

الشارقة 24:

افتتح سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، فعاليات "اليوم العالمي الثامن للعصا البيضاء"، التي نظمتها إدارة التسهيلات لرعاية ذوي الإعاقة بالجامعة، في يومين منفصلين، بكل من فرعي الجامعة بدبي وأبوظبي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة الدرمكي عميد شؤون الطلبة، وفاطمة القاسمي مديرة إدارة التسهيلات بالجامعة، إلى جانب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعدد كبير من الطلبة.

وانتظمت الفعاليات، التي أقيمت بالتعاون مع متطوعين ومتطوعات من طلبة الجامعة في كل من مبنى الطالبات بفرعي الجامعة في دبي ومبنى الطلاب بفرعها في أبوظبي، تحت شعار "حريتي.. بعَصاتي"، لاطلاع مجتمع الجامعة على أفضل الممارسات والأنشطة التي يتعين القيام بها لدعم وتشجيع ذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة البصرية منهم بشكل خاص، وتعريفهم بصورة عملية، من خلال التجربة المباشرة، على التحديات اليومية التي يواجهها من فقدوا نعمة البصر بدرجة كلية أو جزئية.

أعرب مدير جامعة زايد، بهذه المناسبة، عن تقديره للجهود التطوعية التي يبذلها طلبة الجامعة من أجل دعم ومساندة زملائهم من ذوي الإعاقة، وهو ما يعكسه تفاعلهم الإيجابي مع هذه المناسبة.

وأكد الدكتور المهيدب، أن جامعة زايد تلتزم دائماً بتوفير فرص متكافئة لجميع طلبتها بحيث لا يعوقهم أي عائق عن التمتع بحق التعلم والتفوق والتميز، ولا شك أن التكنولوجيا جزء مهم من هذه المعادلة، حيث تساعد على توفير المصادر التقنية المساعِدة لتلبية احتياجات التعلم الفردية والفريدة لكل واحد منهم.

وأضاف، أن مراكز مصادر التكنولوجيا المساعِدة لدعم تعلم ذوي الإعاقة بالجامعة مزودة بأحدث التقنيات المعروفة في العالم، التي توفر لهم أساليب غير تقليدية لضمان حصولهم على حقوق متساوية في التعلم، أسوةً بزملائهم، وكذلك عيش تجربة جامعية فريدة تمنح كلاً منهم الاستقلال والفردية في الدرس والتحصيل العلمي، وفي نفس الوقت تمنحهم مزيداً من التفاعل الوثيق مع مجتمع الجامعة.

ونوه إلى أن جميع مرافق الجامعة مزودة بتسهيلات لمساعدتهم في عيش تجربة دراسية ناجحة، ومشاركة زملائهم في الأندية الطلابية والأنشطة غير الصفِّية بصورة طبيعية.

من جانبها، ذكرت فاطمة القاسمي مديرة إدارة التسهيلات، أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية العالمية لذوي الإعاقة البصرية، وتتم تنظيم الفعاليات سنوياً لمساعدة مجتمع الجامعة على فهم واقع الحياة بدون إبصار، من خلال توفير ورش عمل ممتعة ومثيرة في فرعيها بأبوظبي ودبي.

وأضافت أن الجامعة تضم بين طلبتها 27 شخصاً يعانون من ضعف الإبصار، منهم 7 مكفوفون، ونحن ملتزمون تماماً بتقديم الخدمات الأكاديمية والاجتماعية لمساعدتهم في إكمال دراستهم والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي وخارجه، مشيرةً إلى أن مراكز التكنولوجيا المساعِدة لدعم تعلم ذوي الإعاقة بالجامعة مزودة بكثير من التقنيات الداعمة للمعاقين بصرياً في جامعة زايد، مثل نظام برايل، وقارئات الشاشة، وأجهزة التكبير.. وغيرها.

هذا، وقد تضمنت الاحتفاليتان العديد من الأنشطة، مثل " تحدي خيالك"، الذي يوضح كيف يستخدم المكفوفون أيديهم لبناء الأشياء باستخدام قطع "الليغو"، وورشة "الأكل في الظلام" التي يتعلم المرء من خلالها كيف يستطيع الأكل بدون رؤية أو لمس الطعام، وورشة "المشي بالعصا البيضاء" التي يتعلم الحضور خلالها كيفية المشي بعيون مغمضة مستخدمين عصا بيضاء بالطريقة الصحيحة، ليحاكوا الحياة اليومية لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب التعرف على مختلف أنواع الإعاقات البصرية مثل "سكوتوما الوسطى" وضعف البصر واعتلال الشبكية السكري، وغيرها من خلال نظارات محاكاة، والكتابة بحروف "برايل"، استخدام الهاتف بدون النظر، الكتابة على الحاسوب بدون النظر، وورشة "تكنولوجيا أبل" التي تعرف الجمهور خلالها على التقنيات التي طورتها شركة "أبل" على أجهزتها لاستخدام ذوي الإعاقة البصرية، ورشة "دليل النظر" التي تعلم الحضور خلالها كيفية مساعدة ذوي الإعاقة البصرية وإعانتهم في حياتهم اليومية.

كذلك شمل الحدث إجراء فحوصات مجانية للعين لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى ورش عمل مختلفة تشرح كيفية تناول الطعام في الظلام، وغيرها من الأنشطة التي قربت إلى الحضور واقع الحياة اليومية التي يعيشها ذوو الإعاقة البصرية.

منار وشيماء سليمان طالبتان شقيقتان في جامعة زايد من ذوي الإعاقة البصرية، شرحتا للحضور في الاحتفالية كيفية استخدام الهاتف في التعرف على الأشياء، من خلال تمريرها تحت كاميرا الهاتف وسماع وصف التطبيق للشيء المراد معرفته.