جامعة الإمارات تحصل على تصنيف الـ "خمس نجوم" العالمي

الشارقة 24:

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على مرتبة الخمس نجوم، لمدة 3 سنوات، في التصنيف العالمي لمنظمة "الكيو إس" كأول جامعة في دولة الإمارات تحصل على هذا التصنيف.

ويحدد تصنيف "كيو إس ستارز" من خلال التقييم المفصل للجامعات في محاور محددة، كما يساعد هذا التصنيف العالمي الطلبة في التعرف بشكل أوضح على خصائص الجامعات حول العالم عن طريق تقييم الجامعة.

ويأتي التقييم من حيث جودة التدريس، والبحث العلمي، وتوظيف خريجي الجامعة، إلى جانب تقديم الأنشطة الرياضية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية، كما يقوم الفريق المختص في هذا التصنيف بتقييم الجامعة من خلال 50 مؤشراً.

وتحقق جامعة الإمارات ارتقاءً مستمراً باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في دولة الإمارات، مواكبةً للتطور الذي تشهده الدولة ومواصلةً تحقيق مسيرة التميز الأكاديمي، وتعزيز سمعتها عالمياً من خلال برامجها الدراسية المتطورة والبحث العلمي والدراسات العليا، إضافةً إلى تعزيز مفاهيم الابتكار والقضايا ذات الأهمية الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.