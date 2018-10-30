جامعة الشارقة تنظم ندوة تعريفية عن الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية

الشارقة 24:

نظمت الأكاديمية الأميركية للطب وطب الأسنان التنموي بجامعة الشارقة، بالتعاون مع فريق الموارد البشرية والتجنيد للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019"، ندوة عن الأولمبياد الخاص، الذي سيقام في أبوظبي، خلال شهر مارس 2019، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تضمنت الندوة سلسلة محاضرات ألقيت من قبل المدير التنفيذي بيتر ويلر، ومحمد سالم ممثل لهيئة استقطاب المتطوعين، حول آلية التطوع والمشاركة في كافة البرامج الشبابية والثقافية.

حضر الندوة 300 طالب وطالبة من الكليات الطبية في جامعة الشارقة، بالإضافة إلى أكثر من 100 طالب وطالبة من جامعات مختلفة في دولة الإمارات العربية.

وتعد الندوة أولى المبادرات التي احتضنتها جامعة الشارقة، بعد أن تم إعلان الأكاديمية الأميركية للطب وطب الأسنان التنموي بجامعة الشارقة، شريكاً أساسياً في استقطاب المتطوعين من المجالات الطبية والصحية للمشاركة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019".

حضر الندوة الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، وعميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور هين نو عميد كلية طب الأسنان في الجامعة، وبيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019"، والدكتور شادي الخطيب أخصائي طب الأسنان للحالات الخاصة في جامعة الشارقة، والمدير الإقليمي الإكلينيكي للشرق الأوسط للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، وآن يونان خريجة طب أسنان من جامعة الشارقة، ورئيس الأكاديمية الأميركية للطب وطب الأسنان التنموي بجامعة الشارقة.