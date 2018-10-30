جامعة الشارقة تشارك بفعاليات منتدى جامعات دول "التعاون" في فرنسا

الشارقة 24:





استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع بمكتبه الدكتور كريستيان فولود نائب مستشار السفارة الفرنسية بأبوظبي، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة بين جامعة الشارقة والسفارة الفرنسية بالدولة وسبل تعزيزها، والمتمثلة في العديد من المجالات العلمية والأكاديمية وتبادل الطلاب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مجالات التعاون الجديدة في مجال الاتصال والإعلام.

ومن المقرر أن تشارك جامعة الشارقة ضمن فعاليات ملتقى كبـرى جامعات الدول الخليجية، والذي سوف يُعقد فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر ديسمبر القادم.

ويمثل الملتقى فرصة قوية أمام مختلف الجامعات من دول مجلس التعاون الخليجي، لعقد المقابلات واللقاءات مع العديد من الجامعات الفرنسية، لبحث سبل التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية المختلفة.

كما يتضمن برنامج الزيارة الخاص بوفد جامعة الشارقة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية الفرنسية لفتح آفاق جديدة للتعاون.