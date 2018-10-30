5 طالبات "فنون" بجامعة زايد يحصدن جوائز في مسابقة "إبداع"

الشارقة 24:





حصلت جامعة زايد على جائزة "أكثر المؤسسات التعليمية نشاطاً" في "إبداع لتصميم المجوهرات لعام 2018"، لكونها الجامعة التي شارك منها أكبر عدد من المتسابقين، حيث تقدمت 25 طالبة من طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية للتنافس مع عدد من مصمّمي المجوهرات المحليّين والعالميّين المقيمين بالدولة في مسابقة هذه الدورة، وصعدت 14 طالبة منهن إلى المرحلة النهائية، ثم تُوِّجَت خمس منهن في التصفيات بالفوز بجوائز مميزة في مختلف الفئات.

وجرى إعلان وتكريم الفائزين بجوائز هذه المسابقة في حفل أقيم مساء السبت، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض أبوظبي للمجوهرات والسّاعات بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتوفر المسابقة، التي تمنح إحدى أبرز جوائز التصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقام بالتعاون مع مصمّمة المجوهرات الإماراتية عزّة القبيسي، للفائزين بجوائزها مجالاً واسعاً للانتشار في المنطقة.

تنافست المشاركات على 3 فئات من الجائزة، هي "لؤلؤة التصميم"، و"تصميم الخطوط" استلهاماً من فنون الخط العربي، و"التصاميم الإماراتية المعاصرة"، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وحصلت الطالبة عهود العمودي على الجائزة الأولى في فئة "تصميم الخطوط"، وذهبت جائزتان في فئة "الفنون الإماراتية المعاصرة" لطالبتين، حيث حصلت مريم الرميثي على الجائزة الأولى بينما حصلت زميلتها مريم السويدي على الجائزة الثالثة، أما في فئة "أفضل تصميم للؤلؤ" فقد فازت هاجر محمد الجابري بالجائزة الثانية، وفازت موزة السويدي بالجائزة الأولى في فئة جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وأفاد الدكتور ديفيد هوارث، مساعد العميد وأستاذ التصميم الجرافيكي المشارك بكلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد بأن فوز 5 طالبات بجوائز هذه المسابقة الضخمة على مستوى الدولة هو إنجاز كبير وأمر يدعو للفخر، وأود أن أهنئهن جميعاً، كما أتوجه بتهنئة خاصة للدكتورة نايدا أكاييفا، الأستاذة المساعدة في تصميم المجوهرات والتصنيع بالجامعة، لعملها الدؤوب وتشجيعها لطالباتنا اللواتي استفدن كثيراً من دروسها في هذا الفن بأبوظبي.

وذكرت الطالبة موزة السويدي أنها سمَّت عملها الفائز "نحلة آلان"، لأنّه مُستوحى من التجربة الإبداعية للفنان البريطاني، الرسام ومصمم الجرافيك آلان ألدريدج. وقد ساعد إبداعه في مجال الرسوم المتحركة، وهو مجال دراستي، في دعم رسوماتي التصويرية. "

أما مريم الرميثي فأشارت إلى أنها ظلت تعمل بوتيرة ساعتين متتاليتين، مرتين في الأسبوع على مدى شهرين متتاليين لوضع اللمسات الأخيرة على أعمالها الفنية. وقالت: "إن قلادتي، التي سميتها فانوس رمضان، مستوحاة من المجوهرات الإماراتية التقليدية، وهي مصنوعة من الذهب واللؤلؤ والياقوت والزمرد".