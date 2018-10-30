انطلاق المؤتمر الدولي الأول لفيزياء الجسيمات بجامعة الشارقة 11 نوفمبر

الشارقة 24:

تستعد جامعة الشارقة لبدء فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي لفيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، الذي سيُعقد خلال الفترة من11إلى 13 نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع كل من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية، والمركز العالمي للفيزياء النظرية.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته، التي تستمر على مدى 3 أيام عدداً من المحاور العلمية، من خلال أكثر من 85 ورقة بحثية تتناول أحدث الاكتشافات العلمية في مجالات فيزياء الطاقة العالية، والجسيمات وفيزياء الكون والفضاء.

كما يستضيف المؤتمر مجموعة من العلماء والمتخصصين المشاركين من مختلف المراكز البحثية حول العالم، منهم الأستاذ الدكتور فيرناندو كيفيدو مدير المركز العالمي للفيزياء النظرية "مركز عبد السلام"، والأستاذ الدكتور باتريك فاسناخت المنسق العلمي للمنظمة الأوربية للبحوث النووية "سيرن"، والأستاذ الدكتور كارل جاكوبس المتحدث الرسمي لمشروع أطلس.

كذلك تنظم ضمن فعاليات المؤتمر دورة تدريبة موجهة لطلبة قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك، عن فيزياء الجسيمات، تديرها الدكتورة كايت شو.