سفير جمهورية البوسنة والهرسك يزور الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

استقبل الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، سعادة شريف مويكانوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك بالإمارات، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون وتطوير العلاقات الأكاديمية بين الجامعة القاسمية بالشارقة، والمؤسسات التعليمية بجمهورية البوسنة والهرسك وترشيح طلبة للدراسة في الجامعة.

رحب الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية في بداية اللقاء بالوفد، وأشار أن أحد أهم أهداف الجامعة الاستراتيجية التي وضعها لها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هو التعاون مع المؤسسات العلمية ذات الأهداف المشتركة، بهدف تنمية البحث العلمي وخدمة المجتمع.

من جانبه، أعرب شريف مويكانوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك بالإمارات عن إعجابه بتجربة الجامعة القاسمية الرائدة، والتي وصفها بأنها ستكون إحدى منارات العلم في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وأضاف أنه متابع لأنشطة الجامعة العلمية والأكاديمية.

وأكد السفير على اهتمامه وحرصه على فتح قنوات تواصل وتعاون مع الجامعة القاسمية، وتعزيز العلاقة معها في كافة المجالات من خلال تبادل الطلبة والدراسات ومشاريع البحث العلمي المشتركة.