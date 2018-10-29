الكعبي والرومي تلتقيان طلبة "مساق السعادة" بجامعة زايد

الشارقة 24:

اطلعت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، خلال زيارة إلى حرم جامعة زايد في أبوظبي، على مشاريع الطلبة المسجلين في "مساق السعادة".

وتقدم الجامعة المساق للمرة الأولى، كمساق أساسي في المتطلبات الجامعية، ضمن فصل دراسي يمتد إلى 16 أسبوعاً وبدأ تطبيقه سبتمبر الماضي، لتعزيز السعادة كأسلوب حياة للطلبة، ضمن تطبيقات ونماذج مرتبطة بمجتمع الإمارات، وفي إطار البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

وشاركت الوزيرتان في حلقة نقاشية تفاعلية، مع طلاب وطالبات الجامعة، حول آرائهم في تعزيز السعادة وجودة الحياة في المجتمع، وانطباعهم عن تأثير المساق في بناء قدراتهم، ومهاراتهم الحياتية.