"الشارقة لعلوم الفضاء" ينظم "ندوة بحوث طلاب الصيف"

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والمدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في جامعة الشارقة "ندوة بحوث طلاب الصيف"، والتي تهدف إلى عرض إنجازات المجموعات البحثية ومساعدين الباحثين العاملين في مختلف مختبرات المركز خلال فترة الصيف 2018، وإنجازات طلبة جامعة الشارقة العاملين على مشاريع بحثية في المركز، إلى جانب عرض الخطط البحثية المستقبلية في المركز.

وقدم العديد من الباحثين خلال الندوة بجانب الطلبة أهم الإنجازات في مشاريعهم البحثية خلال فترة الصيف 2018، بالإضافة إلى عرض اهتماماتهم وخططهم البحثية القادمة.

كما قدمت الأستاذة طريفة الكعبي مساعد باحث في مختبر الكيوب سات "CubeSat"، نظرة عامة عن المختبر وأهم استخدامات القمر الاصطناعي المصغر الكيوب سات في مهمات الفضاء مثل رصد وتصوير كوكب الأرض، وعمل تجارب عن طريق إرسال الأقمار الاصطناعية المصغرة في مهمات فضائية.

من جانبه، قدم الأستاذ رضوان فرنيني مساعد باحث في مختبر الكيوب سات، لمحة عامة عن نظام الملاحة العالمية عبر استخدام الأقمار الاصطناعية "GNSS"، وتطبيقاته العديدة في الملاحة الجوية، ورسم الخرائط، وغيرها.

ومن مختبر الأيونوسفير، قامت الأستاذة نورة عباس الأميري بعرض نتائج مشاركة مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في مؤتمر الملاحة الفضائية، ونتائج زيارة وفد المركز للمجموعة البحثية المعنية بدراسة الأيونوسفير في معهد الاتصالات والملاحة في مركز الملاحة الفضائية الألماني "DLR".

كما قدمت خلال الندوة الأستاذة نورة عرض للنتائج الأولية في المشروع الذي تعمل عليه حالياً، والذي يعنى بدراسة طبقة الأيونوسفير في المريخ.

ومن مركز النيازك، قدمت مساعد باحث الأستاذة سلمى صبحي لمحة عن أنواع النيازك المختلفة مثل النيزك المريخي، والنيزك القمري، والنيازك الحديدية، وعرضت المشروع البحثي في المركز تحت عنوان "الاختبارات الحرارية على أنواع النيازك المختلفة بالمقارنة مع الصخور الأرضية".

ومن جانبها، عرضت مساعد باحث الأستاذة عائشة العويس من مركز النيازك نتائج تدريبها كممثل لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في برنامج ميساسا التدريبي لطلبة الابتعاث "MISIP"، وذلك في معهد تحليل المواد النيزكية في جامعة أوكاياما في اليابان، وأضافت لمحة عن المشروع الذي قدمته خلال البرنامج التدريبي بعنوان: "التحليل الجيوكيميائي الشامل للنيازك الغنية بالكربون،" والذي يستخدم نوعين من التحليلات: الأول التحليل باستخدام المسح المجهري الإلكتروني، والثاني هو التحليل الكيميائي باستخدام جهاز مطياف الكتلة البلازمي المقرن "ICPMS".