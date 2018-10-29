أكاديميون بارزون يشاركون في مؤتمر متعدد الثقافات لـ "أميركية الشارقة"

الشارقة 24:

تشارك مجموعة من الأكاديميين والخبراء من حول العالم، في مؤتمر خاص متعدد الثقافات، تنظمه الجامعة الأميركية في الشارقة، بالتعاون مع هيئة متاحف الشارقة، والأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب، في مجالات العلوم والإنسانيات في الفترة بين 31 أكتوبر الجاري، و3 نوفمبر المقبل، تحت عنوان "رواية القصص والكتابة عن السفر والترحال عبر البحار من منظور عابر للثقافات".

ويضم المؤتمر عدداً من الجلسات التي ستعقد في حرم الجامعة الأميركية، إلى جانب زيارة عدد من متاحف إمارة الشارقة، ولقاءات مع مسؤوليها.

وتستضيف الجامعة الأميركية في الشارقة المؤتمر في يومي 31 أكتوبر و2 نوفمبر، في حين تستضيف هيئة متاحف الشارقة المشاركين في يومي 1 و4 نوفمبر.

ويناقش المؤتمر تقاليد رواية القصة وسرد حكايات السفر والترحال عبر البحار في المجتمعات المختلفة، بحيث لا تقتصر على ثقافات وتقاليد منطقة الخليج العربي والدول العربية، بل تتناول أيضاً ثقافة القصة والحكاية في مناطق بلاد فارس والهند وأوروبا.

ويركز المؤتمر على عدد من القضايا في جلساته، التي تتناول مواضيع السفر والرحلات التخيلية، والسفر والترحال عبر البحار، والمتصوفون والسفر والسراب، السرد بين الواقع والخيال من منظور الغرب والشرق لبعضهما البعض، والسفر والاختلافات الثقافية وغيرها من المواضيع.

ويشارك في المؤتمر أكاديميون بارزون من حول العالم من المملكة المتحدة، ومصر، وإيطاليا، وألمانيا، وهولندا، وتونس، وغيرها من الدول، حيث يعرضون بحوثهم ويشاركون آخر أعمالهم مع زملائهم في المؤتمر.