استشاري وجامعة الشارقة يطلقان الدبلوم المهني في العمل البرلماني 2

الشارقة 24:

أطلق مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، بالتعاون مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة "الدبلوم المهني في العمل البرلماني"، في نسخته الثانية، لـ 27 منتسباً من مواطني الدولة.

حضر إطلاق الدبلوم سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، والدكتور سام سليمان دله المستشار القانوني للجامعة.

أكد الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي، خلال كلمته، أن البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، يغطي عدداً كبيراً من المحاور، ويقدمه 11 محاضراً من تخصصات مختلفة من جامعة الشارقة، ومكتب سمو الحاكم، والمجلس الوطني، والمعهد القضائي، والمجلس الاستشاري بالشارقة، ومدته 100 ساعة تدريبية.

وأضاف الزبيدي، أن جامعة الشارقة أصبحت من كبرى جامعات الدولة، من حيث البرامج التي تطرحها والتي تتميز بتلبيتها لسوق العمل، حتى يكون الاستثمار الحقيقي من خلال تخريج جيل يعمل على خدمة المجتمع وتطويره، مضيفاً أن مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة يعمل على التدريب ويقدم مجموعةً كبيرةً من البرامج التي تخدم المجتمع بكل شرائحه وتخصصاته بجانب تقديم الاستشارات في جميع التخصصات.

من جانبه، نقل سعادة أحمد الجروان، تحيات سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كما قدم الشكر إلى جامعة الشارقة على التعاون في إعداد وتنفيذ البرنامج.

وأكد الجروان أن الهدف من الدبلوم هو رفع الثقافة العامة بالعمل البرلماني، وبدور وعمل المجلس الاستشاري، من حيث مناقشة الموضوعات العامة ومشاريع القوانين، واستقبال شكاوى ومقترحات المجتمع.