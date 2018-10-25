جامعة الشارقة تستضيف مؤتمرين طبيين الشهر المقبل

الشارقة 24:





أعلنت جامعة الشارقة، عن تنظيم المؤتمر الدولي الثاني للصيدلة والطب، والمؤتمر الإماراتي الألماني السادس في الطب، بمجمع الكليات الطبية في الجامعة، وذلك في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع جامعة لوبيك الألمانية، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام.

وأوضح الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمرين، أن المؤتمرين يستعرضان قضايا مهمة في العديد من المجالات الطبية والصحية، وأحدث الممارسات والتقنيات والأجهزة والأساليب العلاجية المتطورة، في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض.

وأضاف الدكتور قتيبة حميد، أنه على مدار أربعة أيام، ستتم مناقشة خمسة برامج رئيسة ستجري بالتزامن وهي: الطب الأكاديمي "البحث"، والطب الإكلينيكي، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض.