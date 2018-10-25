الجامعة القاسمية تنظم محاضرة حول أسس العلاقات الإنسانية

الشارقة 24:

نظمت الجامعة القاسمية بالشارقة، محاضرة حول أسس العلاقات الإنسانية، قدمها الشاعر عبد الله الهدية، الذي سلط الضوء على العديد من مضامين المحاضرة التي ترسخ لثقافة مجتمع الإمارات، كرمز للتعايش والانسجام والتعاضد والتضامن، وما تتميز به علاقات مجتمع الإمارات وأفراده، من روابط متينة، مبنية على التآخي والتعاون، وتعزز التواصل الإنساني، والتفاعل الحضاري.

حضر المحاضرة، الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة.

وتحدث المحاضر، عن أهمية وأنواع العلاقات الإنسانية وفرص اكتسابها، ونمطية العلاقة ودورها في إحداث الفارق، سواء بالإقناع أو التفاوض، ودور الاستقطاب في العلاقات الإنسانية القائمة، ومهارات لغة الجسد، كونها المرآة التي تعكس قيمة الشخص ودوره، ومقدرته على التفاعل مع وسطه الاجتماعي.

وأكد الهدية، أهمية الكلمة في تحقيق التواصل الاجتماعي، وقدم عرضاً لأنماط الشخصيات في التعامل مع الآخر، وقيم الإخاء والاحترام المتبادل، للمحافظة على النسيج الاجتماعي.

وكان مدير الجامعة، قدر رحب بالمحاضر، وأثنى على جهوده ودوره في خدمة المجتمع، وأشار إلى أهمية المحاضرة، في تعزيز العلاقات الإنسانية، كونها تتوافق مع رؤية الدولة ومنهجية الجامعة.