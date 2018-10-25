"أميركية الشارقة" تحصل على تصنيف "ستار" لإنجازاتها المستدامة

الشارقة 24:

حازت الجامعة الأميركية في الشارقة على تصنيف "ستار" البرونزي، تكريماً لإنجازاتها في مجال الاستدامة، من هيئة التنمية المستدامة في التعليم العالي المعروفة دولياً، مما يجعلها الجامعة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابعة خارج قارة أميركا الشمالية، لتحوز على هذا التصنيف.

يقوم نظام "ستار" للمتابعة والتقييم والتصنيف على قياس درجة الاستدامة في كل نواحي التعليم العالي والحض عليها.

وتشير مشاركة الجامعة الأميركية في الشارقة في برنامج الهيئة "ستار" على الدور الهام الذي تلعبه الاستدامة في كل نواحي الحياة الجامعية، فالجامعة تدعم كل الممارسات التي من شأنها تحقيق الاستدامة، من خلال أنشطتها الأكاديمية والعملياتية، والتي تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

حيث يتعاون مكتب الاستدامة في الجامعة الأميركية في الشارقة، المسؤول عن تطبيق أهداف الإستدامة في حرم الجامعة، مع كل الجهات المعنية فيها لوضع الاستراتيجيات، وإيجاد الحلول التي تساهم في تحقيق عيش وعمل مستدام، لذلك فإن تصنيف ستار البرونزي هو شهادة بتقدم الجامعة في رسالتها لتحقيق الاستدامة.

وأعرب الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، عن سعادته بهذا الإنجاز، مصرحاً: "نحن فخورون جداً بحصولنا على تصنيف ستار في ضوء إنجازاتنا في مجال الاستدامة، فالجامعة الأميركية في الشارقة كانت دائماً ملتزمة منذ تأسيسها ببناء وإدارة حرم جامعي مستدام، وهذا الإنجاز هو شهادة بكل العمل الذي قمنا به لتحقيق هذا الهدف، ونحن نتطلع لرؤية جهودنا تكبر في مجال الاستدامة وتتقدم في برنامج ستار".

وحصلت أكثر من 400 مؤسسة تعليم عالي، معظمها يتركز في منطقة أميركا الشمالية، على تصنيف ستار، مما يجعله أكثر إطار استدامة معترف به في مجال التعليم العالي يتم الكتابة عنه.

ويقوم المشاركون برفع تقارير عن انجازاتهم عن 5 فئات هي: الجانب الأكاديمي، والمشاركة، والعمليات، والتخطيط والإدارة، والإبداع والقيادة.

وذكرت ميغان فيه زانيسر المدير التنفيذي لهيئة التنمية المستدامة في التعليم العالي، أنه تم تطوير ستار من قبل مجتمع الاستدامة الجامعي، لوضع معايير عالية تقيم وتكرم جهود الاستدامة في حرم الجامعات، وقد أظهرت الجامعة الأميركية في الشارقة التزاما كبيراً لتحقيق الاستدامة، وكان هذا جلياً بحصولها على تصنيف ستار البرونزي.