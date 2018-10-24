أبو الغيط يزور جامعة الشارقة ويتعرف على خططها الدراسية

الشارقة 24:

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق له إلى جامعة الشارقة، حيث كان في استقباله بجانب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب.

خلال الزيارة اصطحب مدير الجامعة الضيف في جولة تعرف خلالها على عدد الطلاب الدراسين في الكليات الطبية بجامعة الشارقة، والتخصصات الأكاديمية الموجودة بها، وعدد سنوات الدراسة في كل منها، وأعضاء الهيئة التدريسية بها، كما اضطلع خلال الزيارة على أحدث المختبرات العلمية بكلية الطب، حيث بدأت الزيارة بمختبر الطب الحيوي استمع خلالها إلى عرض حول أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، التي تمكن الطالب من التدريب العملي على إجراء مختلف الفحوصات الطبية المخبرية وتكوين فهم عميق للدلالة السريرية في جو تفاعلي وآمن، وكذلك جهاز الطابعة ثلاثية الأبعاد التي تقوم بالطباعة الحيوية للأنسجة البشرية والأعضاء، حيث تمثل تلك التقنية ثورة في مجال هندسة الأنسجة.

كما اطلع أمين عام جامعة الدول العربية، خلال جولته على مختبر التشريح الذي يضم أحدث وأكبر نموذج متكامل للجسم البشري الحقيقي، والمُعالَج بأحدث الوسائل التكنولوجية المتخصصة في حفظ الجسم البشري، ويُعَد هذا النموذج فريداً من نوعه والوحيد بكليات الطب بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشملت الزيارة أيضاً مختبر علم الأمراض الذي يضم عينات مرضية من أجزاء مختلفة من جسم الإنسان، وهي عينات بها التهابات أو أورام بأنواعها المختلفة الحميدة منها أو الخبيثة، بالإضافة إلى مختبر مهارات الأمراض النسائية، وقاعات الامتحانات التي تم تزويدها بأحدث الأجهزة.

كما زار الوفد أيضاً مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في جامعة الشارقة، وكان في استقبال الوفد الأستاذ خالد الرابوي القائم بأعمال نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك للشؤون المالية والإدارية ومدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة، الذي اصطحب الوفد في جولة داخل مرافق المركز، حيث شاهد الوفد فيلم "دين القيمة" داخل القبة الفلكية، ومعرض الكون في القرآن الكريم، والحديقة الكونية والمرصد الفلكي والمختبرات.