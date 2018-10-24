طالبا "أميركية الشارقة" يفوزان في مسابقة المغامرة الإلكترونية

الشارقة 24:

فاز طالبان من الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الأول في مسابقة المغامرة الإلكترونية، التي تهدف إلى رفع درجة الوعي حول الأمن الإلكتروني بين طلبة الجامعات والمدارس.

وفاز كل من الطالبين يوسف عوض، وبريل غوميز، من قسم علوم وهندسة الكومبيوتر في كلية الهندسة في الجامعة، بمسابقة التدريب الإلكتروني، إحدى أجزاء هذه المسابقة الجامعية، كما شارك في الجولة النهائية للمسابقة 60 طالباً.

وأكد الدكتور فادي علول رئيس قسم علوم وهندسة الكومبيوتر في الجامعة، أن الأمن الإلكتروني جزء مهم من الجهد الرقمي اليومي، ومع التوجه نحو بناء المدن الذكية أصبح الأمن الإلكتروني ونظام قواعد البيانات المتسلسلة "البلوكشين"، يحوز على زخم واهتمام كبيرين، ما يجعل تشجيع اليافعين على التفكير بالأمن الإلكتروني في عملهم اليومي أمراً ضرورياً.