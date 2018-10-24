جامعة الشارقة تفتتح يوم التوعية الصحية والمجتمعية السنوي

الشارقة 24:

افتتح سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، يوم التوعية الصحية والمجتمعية والبيئية، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالمركز الطلابي في جامعة الشارقة سنوياً.

يقوم المعرض على مد جسور التواصل بين الجامعة والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ذات الشأن في المجتمع المحلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تقديم التوعية الصحية اللازمة عن طريق تعريف الطلبة والمجتمع الجامعي بالخدمات المقدمة من قبل هذه الجهات، كما يهدف المعرض إلى رفع مستوى الإدراك والوعي الصحي لدى الأفراد والسعي لإنشاء جيل ناضج للوقاية من الأمراض ومعالجتها بشكل سليم.

وتضمن المعرض نشاطات وفعاليات منها، القياسات المجانية لكتلة الجسم والسكري وضغط الدم والكوليسترول، وفحوصات الدم والنظر والسمع وهشاشة العظام، بالإضافة إلى عرض نماذج طبية لمشاكل القلب والرئة ومرض الثلاسيميا والربو، والتوعية بأخطار المخدرات والتدخين على المجتمع، إلى جانب التوعية باستخدامات البلاستيك الآمنة وكيفية التعامل مع النفايات وإعادة تدوير المواد المستهلكة، والحفاظ على سلامة الأغذية من مرحلة التسوق إلى مرحلة إعداد الطعام، وإجراء فحوصات للمستحضرات التجميلية.

كما تضمن المعرض نماذج للمكملات الغذائية والمصادر الطبيعية لجسم الإنسان من الأطعمة الصحية لمعرفة أهمية فيتامين د للجسم، كما تم توفير علاجات البشرة وخدمات الأسنان، وتم عرض أهم التمارين لتقوية الجسم والوقاية من الإصابات والأمراض ومعرفة أفضل الطرق العلاجية الصحيحة لها.

شارك في المعرض كلية الصيدلة والعلوم الصحية وأطفال حضانة جامعة الشارقة، والأمن الجامعي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة إدارة مكافحة المخدرات، وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وإدارة المرور والدوريات، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة العلاقات العامة لشرطة الشارقة، وخبير الطب النفسي الدكتور عصام سماحة من شرطة الشارقة، إلى جانب مشاركة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والدفاع المدني "قسم العلاقات العامة والتوعية"، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وبلدية الشارقة "قطاع الصحة العامة والمختبرات قسم إدارة المختبرات المركزية"، وقسم مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية، وإدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي، وعيادة الصحة العامة، إلى جانب مشاركة مفوضية كشافة الشارقة، ومدرسة محمد بن حمد الشرقي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالشارقة "قسم توعية المجتمع وقسم المتطوعين"، والمركز الطبي البريطاني، والمركز الكندي الطبي، ومركز بسمة الحياة الطبي، ومركز الموسى الطبي بالشارقة، وشركة سيبا ميد، ومختبر العناية الطبي.

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، وعدد كبير من العمداء ومدراء المراكز والإدارات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.