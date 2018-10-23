جامعة عجمان تنتخب مجلسها الطلابي

الشارقة 24:

نظم مكتب الحياة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة عجمان، انتخابات المجلس الطلابي بالجامعة، للعام 2018-2019، حيث يتشكل المجلس من 15 عضواً لمجلس الطلاب، و15 عضوة لمجلس الطالبات.

وحرصت عمادة شؤون الطلبة، على تهيئة الظروف لإجراء عمليتي الانتخاب والترشيح بطريقة صحيحة وعادلة وميسرة، حيث سمحت بتنظيم حملات دعائية للمرشحين والمرشحات بين طلبة الجامعة، وجرت عملية التصويت إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

وانتخب المجلس الجديد، هيئته القيادية، ووزع المهام على أعضائه، بينما هنأت الدكتورة نهلة القاسمي عميدة شؤون الطلبة، الفائزين والفائزات في المجلس الطلابي الجديد، ودعتهم إلى أن يكونوا خير ممثلين لطلبة الجامعة، مشيرة إلى أن مجلس الطلبة هو أعلى هيئة قيادية طلابية في الجامعة، ويتحمل مسؤولية تقديم أفضل الخدمات للطلبة الذين يمثلهم.