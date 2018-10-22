الجامعة القاسمية تفوز بدرع تميز المخيم الكشفي العالمي

الشارقة 24:

فازت الجامعة القاسمية، بدرع التميز التذكاري، للسنة الرابعة على التوالي، بعد مشاركتها، في فعاليات المخيم الكشفي العالمي الـ61 على الهواء "جوتا"، والمخيم الكشفي العالمي الـ22 على الإنترنت "جوتي".

وجرى التكريم، في حفل بختام المخيم الكشفي، الذي نظمته جمعية كشافة الإمارات في مقر مفوضية كشافة دبي، بمشاركة 60 كشافاً وقائداً، حيث مثل الجامعة، يوسف كوفاتش، وبابووا محيي الدين، وجابر حمدان، وأسمير بوييتش.

وكرّم خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، بحضور الدكتور عبد الله المشرخ، وعبيد مفتاح عضوي مجلس إدارة الجمعية، وفد الجامعة القاسمية.

وأشاد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، بجهود جوالة الجامعة، وأشار إلى حرص الجامعة على إبراز مواهب طلابها، وتوثيق علاقاتها مع جمعية كشافة الإمارات، وشدد على تدريب الطلبة على مهارات الكشافة.