جامعة الشارقة تحتفل بتخريج طلبة دبلومات موظـفي الحكومة

الشارقة 24:

نقل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، تهاني وتبريكات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، إلى خريجي وخريجات برامج الدبلومات المهنية بكلية المجتمع، على إنجازهم المهني والعلمي، الذي أكد أنه سيدعم ويطور مسيرة دوائر العمل التي ينتمون إليها، ويسهم بالتالي في المشروع النهضوي الحضاري المتميز لإمارة الشارقة.

جاء ذلك، بكلمة ألقاها مدير الجامعة، خلال حفل تخريج الدبلومات المهنية، الذي أقامته كلية المجتمع بجامعة الشارقة، لـ 62 خريجاً وخريجة من العاملين لدى الجهات والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وبدعم من دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بحضور سعادة خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية وعضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار سلطان بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة السيد صلاح المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والأستاذ الدكتور عدنان سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع وعميد كلية المجتمع، كما حضر الحفل نواب مدير جامعة الشارقة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية القائمين على تنفيذ الدبلومات، إلى جانب رؤساء ومديري وممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة التي ينتمي لها الطلبة.

وأضاف مدير الجامعة في كلمته، أن الجامعة تحتفل اليوم بتخريج الدفعة الرابعة من الدبلوم المهني في الوثائق والأرشفة، الذي تنفذه كلية المجتمع بجامعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بهدف تأهيل الكادر البشري القادر على إدارة منظومة الوثائق والأرشيف في المؤسسات الحكومية وترسيخ الذاكرة الدائمة التي تكفل للأجيال القادمة الانطلاق بثبات والاستمرار بتميز، حيث يبلغ عدد الخريجين من هذه الدفعة 30 خريجاً وخريجة يمثلون 25 مؤسسة ودائرة حكومية بإمارة الشارقة وغيرها، كما تتميز الدفعة بتخريج منتسبين من إمارات أخرى لنؤكد على تميز البرنامج وأهميته وتخصصه الدقيق.

وأوضح أن الجامعة تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من الدبلوم المهني في حماية الطفل والذي تنفذه الكلية بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بهدف صقل مهارات المتعاملين والمشتغلين والمهتمين بمجال توفير البيئة والمظلة الآمنة، نفسياً واجتماعياً وتربوياً لأطفال اليوم وشباب الغد، وانطلاقاً من رؤية الشارقة كإمارة وبيئة صديقة للطفل والطفولة، ويبلغ عدد خريجي هذه الدفعة 17 خريجاً وخريجة ينتسبون لإدارات وأقسام ذات صلة، وأيضاً تحتفل الجامعة بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم المهني للخدمة الاجتماعية والذي نفذته كلية المجتمع هو الآخر بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بهدف تعزيز قدرات العاملين في مؤسسات الخدمة الاجتماعية وتوفير منظومة الأمن والرعاية الاجتماعية التي يحرص عليها صاحب السمو حاكم الشارقة لكل أبنائه وبناته المواطنين، ويبلغ عدد خريجي هذه الدفعة 15 خريجاً وخريجة من مختلف مؤسسات الخدمة الاجتماعية بالإمارة.

وتوجه مدير الجامعة بكلمته متحدثاً إلى الخريجين "أنتم الآن أبناء جامعة الشارقة، وبموجب ذلك فإنكم تمتلكون الحق كل الحق بأن تعودوا إليها متى ما شئتم للتزود بأية علوم أو معارف أو مواجهة أية صعوبات قد تعترض عملكم علمياً أو مهنياً، وكونوا على ثقة بأن أبواب الجامعة ستكون مفتوحة لكم عندما تأتون إليها طالبين المزيد من العلم والمعرفة."

وفي نهاية الحفل، قام سعادة مدير الجامعة ترافقه سعادة خولة الملا، وسعادة الدكتور طارق بن خادم، وسعادة صلاح المحمود، والأستاذ الدكتور عدنان سرحان، بتوزيع شهادات التخرج، كما تم تكريم الدوائر والمؤسسات والهيئات الداعمة للبرامج المهنية، ممثلين بسعادة خولة الملا، وسعادة الدكتور طارق بن خادم، وسعادة صلاح المحمود، والدكتور جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة في دائرة الخدمات الاجتماعية.