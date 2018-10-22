"أميركية الشارقة" شريكاً معرفياً لمعرض الجيل القادم لتقنية الفضاء

الشارقة 24:

أصبحت الجامعة الأميركية في الشارقة شريكاً معرفياً رسمياً لمعرض الجيل القادم لتقنية الفضاء، والذي بدأ، يوم الإثنين، في أبوظبي.

ويشارك في المعرض، الذي يعقد على مدى يومين، عدد من الرياديين في مجال صناعة الفضاء في الإمارات العربية المتحدة، مثل مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الفضاء الإماراتية، ومؤسسة دبي للمستقبل، إلى جانب عدد من المشاركين الدوليين، مثل الجمعية الفلكية العمانية، والمعهد الهولندي لبحوث الفضاء.

وركزت مشاركة وكالات الفضاء الدولية والمشرعين والعاملين في مجال البث ومشغلي الأقمار الصناعية للاتصال وشركات تقنية الفضاء، على التسويق التجاري لقطاع الفضاء.

ويتخلل المعرض، نقاشات ومحاضرات يلقيها خبراء في القطاعين العام والخاص، حيث يناقش الدكتور نضال قسوم أستاذ الفيزياء في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية بالشارقة، بحثه الذي أجراه مع مجموعة من طلبته حول انفجارات أشعة جاما والكواكب الخارجية الشبيهة بكوكب المريخ، وتأثير الرياح الشمسية على الغلاف الخارجي لكوكب المريخ.

كما يترأس الدكتور مأمون عبد الحافظ أستاذ الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية، حلقة نقاش في المعرض، والتي تناقش تطبيق الملاحة الفضائية على أجهزة الجو والأرض المستقلة.

وأكد الدكتور محمود عنبتاوي عميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة، أهمية نشر البحوث في المجالات المتعلقة بالفضاء.