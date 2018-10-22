جامعة الشارقة تبحث التعاون مع "شبكة حماية الطفولة"

الشارقة 24:

بهدف تعزيز التعاون المشترك، والعمل على تبادل المعرفة والخبرات وتأسيس شراكة دائمة تساهم في رفع الوعي المجتمعي وحماية حقوق الأطفال، وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شبكة الشارقة لحماية الطفولة.

وقع الاتفاقية الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ إبراهيم محمد الحوسني نائب رئيس مجلس أمناء الشبكة، بحضور موزة محمد السويدي أمين سر مجلس الأمناء، وعائشة عبد الله بن علي المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء.

في البداية رحب الدكتور صلاح طاهر بالحضور، مؤكداً حرص جامعة الشارقة على فتح آفاق التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي، ووضع كافة إمكانياتها ومرافقها لخدمة تلك المؤسسات والجهات، في إطار اتفاقيات التعاون المشترك.

ومن جانبه قدم الأستاذ إبراهيم محمد الحوسني الشكر لجامعة الشارقة، معرباً عن سعادته بهذا التعاون مع الجامعة بوصفها إحدى الجهات التعليمية والعلمية الرائدة في إمارة الشارقة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في طرح وتنفيذ برامج دبلوم مهنية، ودورات تدريبية وورش عمل في مجال حماية الطفولة، إلى جانب تبادل المعلومات والمعرفة العلمية ونشر البحوث والدراسات الأكاديمية، والاستشارات الخاصة بحقوق الأطفال.

وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على التعاون بين الطرفين في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية في مجال حقوق الأطفال وحمايتهم، علاوة على الاستفادة من المرافق والمنشآت بجامعة الشارقة في تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة.