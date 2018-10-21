الشارقة الإسلامي يعقد ورشة عمل حول عملية التدقيق الداخلي

الشارقة 24:

تعزيزاً لعلاقات التعاون والشراكة التي تربطه مع جامعة الشارقة، نظم مصرف الشارقة الإسلامي ورشة عمل تدريبية لمجموعة من طلاب قسم المحاسبة بالجامعة، وموظفي التدقيق الداخلي، حول إجراءات التدقيق الداخلي والممارسة العملية لمهنة التدقيق.

وتضمنت ورشة العمل الجانب التطبيقي والعملي للمفهوم الحديث للتدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الداخلي الدولية، ومفهوم الرقابة والمخاطر والحوكمة، إضافةً إلى المراحل التي تمر بها عملية التدقيق من الناحية العملية بما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات المهنية، مع توضيح الفرق بين دور التدقيق الداخلي والخارجي.

وأكد خلف عبد الله رئيس إدارة التدقيق الداخلي في مصرف الشارقة الإسلامي، أن إقامة هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للمصرف ووفقاً لاستراتيجية إدارة التدقيق الداخلي بهدف مد جسور التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة لنشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي وتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذه المهنة، لإعداد جيل جديد من المدققين القادرين على تلبية احتياجات المؤسسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وسائر مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وبعد انتهاء ورشة العمل التي تضمنتها الدورة التدريبية، قام الطلاب المشاركون بزيارة إدارة التدقيق الداخلي في مصرف الشارقة الإسلامي، حيث التقوا عدداً من موظفي الإدارة واستمعوا إلى شرح منهم حول آلية عمل الإدارة والأنظمة والبرامج المستخدمة فيها، وأشادوا بجهود المصرف في التعاون معهم وتمكينهم من الاطّلاع على الجانب العملي لعملية ومهنة التدقيق.

وحضر الورشة موظفي إدارة التدقيق الداخلي بمصرف الشارقة الإسلامي، إلى جانب مسؤولي المصرف الذين رحبوا بالطلاب وأساتذتهم، وأكدوا على جاهزية المصرف لاستضافتهم في أي وقت.