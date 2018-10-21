جامعة زايد تشارك في "أسبوع أثينا الثقافي" باليونان

الشارقة 24:

توجه وفد من جامعة زايد برئاسة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، الأحد، إلى العاصمة اليونانية، للمشاركة في مبادرة "أسبوع أثينا الثقافي"، الذي يقام احتفاءً بـ "عام زايد"، وتستضيفه جامعة أثينا الوطنية، بالتعاون مع السفارة الإماراتية، ابتداءً من يوم الإثنين 22 أكتوبر وحتى الجمعة 26 أكتوبر.

وتجمع المبادرة كلاً من جامعة زايد، ممثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة أثينا الوطنية، ممثلة لجمهورية اليونان في برنامج موسع للتبادل الثقافي تغطي فعالياته جوانب ثقافية عديدة في صورتيها التراثية والمعاصرة، تشمل اللغة والتقاليد والعادات والموسيقى والإبداع الفكري والحياة اليومية وغيرها.

ويضم وفد جامعة زايد 19 عضواً بينهم الدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وصرح الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، بأن المبادرة تأتي استثماراً للزيارة الناجحة التي قام بها وفد من طالبات جامعة زايد إلى جامعة أثينا الوطنية، في إطار رحلة تعليمية قامت السفارة الإماراتية بتنسيقها في إبريل الماضي، وتم خلالها زيارة المركز الثقافي بالجامعة والاطلاع على أوجه ومعالم الحضارة والثقافة اليونانية.

وأوضح أن برنامج الأسبوع الثقافي يهدف إلى تعزيز تقديم الثقافة الإماراتية للمجتمع الدولي وزيادة الوعي الثقافي العالمي للمشاركين في فعاليات الأسبوع، حيث ستقدم جامعة زايد خلالها العديد من العروض والمحاضرات حول الجوانب المختلفة للثقافة الإماراتية، كما ستقدم جامعة أثينا بدورها عروضًا مناظرة في إطار ذات الأهداف.

وأشار المهيدب إلى أهمية الأسبوع الثقافي في فتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والتعاون بين جامعة زايد والجامعات المهمة في العالم، لافتاً إلى مغزى احتفائها بـ "عام زايد" في سياق دولي، حيث ستوفر ورش العمل والمعارض والحلقات النقاشية التي سيقدمها ممثلو الجامعة من أساتذة وإداريين وطلبة، صورة مقربة لجوانب عديدة من إرث الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها.