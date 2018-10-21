جامعة الشارقة تنظم ورشة في التخطيط الاستراتيجي

الشارقة 24:

بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة ورشة في التخطيط الاستراتيجي "التفكير والتخطيط والتنفيذ" على مدار اليومين الماضيين، والتي قدمها باللغة العربية الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وقدمها باللغة الإنجليزية الدكتور سميع أديريبب من معهد القيادة في التعليم العالي، وحضرها نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.

تضمنت الورشة نظرة عامة حول أفضل الممارسات في التخطيط الاستراتيجي التي تتضمن المنهجيات والأدوات الحالية المستخدمة لوضع الخطط، كما تناولت رؤية ورسالة وقيم الجامعة، وتم تدريب المشاركين على صياغة الرسالة والرؤية لكل كلية وإدارة لتطوير خطة العمل، كما تم تحليل العوامل الإيجابية والسلبية، وصياغة الأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الخطط والجدولة الزمنية.

وأكد مدير الجامعة، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن جامعة الشارقة تسعى إلى وضع استراتيجيتها للعام 2019 – 2024 بهدف متابعة التقنيات الحديثة والتركيز على إيجاد وسائل وطرائق حديثه في التعليم والتعلم، وتجعل الطلبة يعتمدون كلياً على أنفسهم ويكونوا ذوي شخصيات قادرة على المساهمة في تنمية المجتمع.

وأشار في كلمته إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، عمل على تأسيس هذه الجامعة كمشروع قومي وطني تنموي يحرص على تخريج باحثين وعلماء ومهنيين تفتخر بهم الجامعة والدولة، كما شدد على أهمية التركيز على مضمون ما ستحتويه الاستراتيجية من جانب الاهتمام بالطلبة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية.

عرض خلال الورشة الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، أهم خصائص الأفراد ذوي التفكير الاستراتيجي، كما تطرق إلى تأثير العولمة والتدويل والتكنولوجيا على التعليم العالي، موكداً على أهمية وضع خطة تستقطب الطلبة للعمل في إطار يتناسب مع قواعد العولمة ومجتمع المعرفة، وقد يأتي ذلك من خلال تخليق مناخ تنافسي أكثر انفتاحاً على المستوى العالمي، وتوطيد العلاقات بين الجامعات وقطاع الأعمال والصناعة.