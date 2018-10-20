مدير جامعة الشارقة يشهد الملتقى السنوي لـ "رابطة الخريجين"

الشارقة 24:

نظمت رابطة الخريجين بجامعة الشارقة، الملتقى السنوي الأول تحت عنوان "بكم ومعكم نكمل العطاء"، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، والدكتور عبد الله سالم بن حموده الكتبي، رئيس رابطة خريجي جامعة الشارقة، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين الدورة الرابعة.

ورحب مدير الجامعة في كلمة له بالحضور من أعضاء رابطة الخريجين، مؤكداً أن الجامعة تُعد مشروعاً وطنياً قومياً تنموياً، يتميز الخريج منها بأنه باحث ومهني وقيادي، ومحصن بالثقافة والعلم والأخلاق.

كما أشار مدير الجامعة إلى أن عدد الخريجين تجاوز حتى هذا العام 27 ألف خريج، داعياً أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة إلى ضرورة تكثيف جهودها، للتواصل مع أكبر عدد من الخريجين، للانضمام إلى الرابطة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم .