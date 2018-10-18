"أميركية الشارقة" تشارك في معرض الذكرى الـ 500 لقصر شامبور

الشارقة 24:

حازت كلية العمارة والفن التصميم في الجامعة الأميركية بالشارقة، فرصة المشاركة في معرض رفيع المستوى بفرنسا، للاحتفال بالذكرى الـ 500 لبناء قصر شامبور، الذي عرفت تصاميمه بتأثرها بفن الرسام الشهير ليوناردو دافنشي.

سيعمل طلبة وهيئة تدريس الكلية، الذين تم اختيارهم، بناءً على دعوة تلقوها من الملكية الوطنية لقصر شامبور، إلى جانب 20 فريقاً من برامج هندسة العمارة الرائدة في العالم، على وضع تصاميم للقصروإنتاج فيديو قصير خلال الفصل الدراسي الجاري، ليعرض في شهر إبريل 2019، في قصر شامبور في المعرض.

وأكد الدكتور فاركي بالاتوتشيريل عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة، أهمية هذه المشاركة، ذاكراً أن وضع كلية العمارة والفن والتصميم في مصاف برامج هندسة العمارة العالمية يعد فخراً كبيراً، وهو يؤكد على التميز المستمر لطلبة الكلية والهيئة التدريسية، أكاديمياً ومهنياً.

وكانت اللبنة الأولى لقصر شامبور قد وضعت في شهر سبتمبر 1519، والذي أضحى بعد اكتمال بناءه جوهرة عصر النهضة المعمارية.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية قصر شامبور، في ضوء السياق الفكري والسياسي والفني في عصر النهضة، ومن خلال مفهوم المدينة الفاضلة، إلى جانب تأثير الفنان ليوناردو دافنشي من خلال لوحات ونماذج ورسومات وأدوات في المعرض، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الرقمية التي تتيح الفرصة لأفراد المجتمع الاستمتاع بهذه التحفة المعمارية وتقدير طابعها المتفرد.

وأشار الدكتور جورج كاتودرايتس رئيس قسم العمارة في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة، إلى أن الأعمال التي قدمها الطلبة للمشاركة ناقشت مفهوم المدينة الفاضلة، والذي يشير إلى مكان خيالي أو يصف حالة من المثالية، في عمارة القرن الـ 11، بالإضافة إلى تحليل محاور التصميم والعمارة الحديثة التي وجدت في آثار عصر النهضة الموجودة في القصر.

وذكر خوان رولاند أستاذ عمارة مساعد في الكلية، الذي يشرف على مساق العمارة والمدينة الفاضلة في الجامعة لوضع المقترح التصميمي، الذي شاركت به الكلية في المعرض، أن السرعة في إنتاجية العمارة والتخطيط الحضري في القرن الـ 21، خلق العديد من المدن الفاضلة، إلا أن أياً منها لا يعد ريادياً أو فريداً من نوعه أو حتى يستحق الاهتمام.